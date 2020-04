Spitzenreiter BVB frustriert

Auf großen Ärger stieß die Entscheidung, die Saison der Frauen-Bundesliga ohne Meister zu beenden, bei Tabellenführer Borussia Dortmund. "Für einen Sportler ist das ein schwer zu verkraftender Tiefschlag" , erklärte Abteilungs-Vorstand Andreas Heiermann: "Du spielst eine überragende Saison, hast nur ein Spiel verloren, sonst keinen Punkt abgegeben - und bekommst: nichts." Trösten können sich die BVB-Damen mit der Qualifikation zur Champions League.

Verständnis in Leverkusen

Bei den Handball-Frauen des TSV Bayer 04 Leverkusen traf die Entscheidung auf Verständnis. "Diese Entscheidung der Verantwortlichen der Handball-Bundesliga ist alternativlos und wird von Seiten der Werkselfen zu 100 Prozent mitgetragen" , so Renate Wolf, Geschäftsführerin der Handballabteilung des TSV Bayer 04 Leverkusen. "In Zeiten des Coronavirus steht die Gesundheit an erster Stelle und wir aktuell vor einem großen gesellschaftlichen Problem. Dies betrifft nicht nur die ältere Generation, sondern uns alle. Jetzt gilt es für alle, Abstand zu halten und sich an die bestehenden Regelungen zu halten."

Stand: 21.04.2020, 17:43