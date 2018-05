Sieben Spiele hatten die Oberberger vorher in Serie verloren - die meisten hatten eigentlich damit gerechnet, dass es den VfL diesmal erwischen würde. Doch statt des ersten Abstiegs überhaupt haben die Gummersbacher also eine weitere Spielzeit in der Bundesliga vor sich. In der sie einiges besser machen sollten als zuletzt. Zwar hatte der VfL in der laufenden Spielzeit auch mit einige üblen Verletzungsausfällen zu kämpfen, doch insgesamt schien der Kader nicht optimal zusammengestellt.

Drei Rückraumspieler sind schon verpflichtet

Allen voran ist jetzt Sportdirektor Christoph Schindler gefragt, der erstmals die Möglichkeit bekommt, ein Team nach seinen Vorstellungen zu bauen. Mit Drago Vukovic kehrt ein sehr erfahrener Mann zum VfL auf die Spielmacherposition zurück, dessen kroatischer Landsmann Ivan Martinovic stößt aus Österreichs Erster Liga dazu. Der dritte Neuzugang Pouya Norouzi ist Iraner und kommt von den Kadetten Schaffhausen. Allesamt sind dies Spieler für den Rückraum - am Kreis und für die Außenpositionen muss sicherlich noch dringend gearbeitet werden.

Denn neben Kapitän Simon Ernst, der bei den Füchsen Berlin unterschrieben hat, geht auch Florian von Gruchalla (zum HC Erlangen). Sehr ärgerlich für den VfL ist auch, dass Nachwuchsmann Max Jäger nicht gehalten werden kann, sondern zum HSC Coburg wechselt. VfL Legende Heiner Brand jedenfalls ist mit seiner Prognose zurückhaltend: "Ob die finanzielen Möglichkeiten des VfL ausreichen, müssen wir am Ende sehen."

