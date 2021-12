BHC seit 13 Spielen ohne Sieg

Die Sieglos-Serie der Bergischen geht damit aber vorerst weiter. Seit 13 Bundesliga-Spielen warten die Löwen nun schon auf einen Sieg. Den bislang letzten Erfolg gab es am vierten Spieltag gegen den TVB Stuttgart (26:25). Mit nun 11:23 Punkten klettert der BHC zumindest auf Tabellenrang 14. Und so schlug Hinze nach dem Spiel auf versöhnlichere Töne an: "In der Summe, einen Punkt in Lemgo zu holen in unserer Verfassung, das freut mich. Wir haben Spieler, die zurückkommen, das merkt man, dass sie uns guttun, dass sie uns Stabilität geben. Wir sind in den letzten drei, vier Spielen auf einem guten Weg."

Lemgo Lippes Trainer Florian Kehrmann zeigte sich nach dem Spiel vor allem stolz aufgrund der Energieleistung seines Teams. Denn für den TBV war es das fünfte Spiel innerhalb von zwölf Tagen. "Natürlich wirkt die Monsterwoche noch nach, umso stolzer bin ich darauf, wie wir uns heute diesen Punkt erkämpft haben" , so Kehrmann.

Kehrmann: "Die Jungs sind völlig platt"

Von diesen fünf Spielen in zwölf Tagen hat der TBV nur das Nachholspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt verloren. Mit 18:16 Punkten steht der TBV auf dem siebten Rang der Tabelle. "Die Jungs sind jetzt völlig platt. Jetzt können sie morgen Weihnachten feiern und dann werden wir uns nochmal auf den THW Kiel konzentrieren ", sagte Kehrmann.

Viel Zeit zum Regenerieren bleibt aber nicht, denn die Partie in Kiel steigt schon am zweiten Weihnachtstag (20 Uhr). Der Bergische HC hat einen Tag länger Pause und gastiert am Montag (19.05 Uhr) beim HSV Hamburg.

Stand: 24.12.2021, 16:30