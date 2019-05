Bergischer HC mit guten Karten im Vierkampf

Endet die märchenhafte Reise des Bergischen HC in dieser Saison der Handball-Bundesliga gar auf einem Europa-Cup-Startplatz? Die Chancen dafür stehen nicht schlecht nach dem dramatischen Sieg gegen den TVB Stutttgart am Sonntag (05.05.2019).

Sechs Siege aus den letzten sieben Spielen

Der Erfolg gegen die Schwaben war bereits der sechste Erfolg der vergangenen sieben Spiele in der Bundesliga. Diese Top-Bilanz hat die Bergischen Löwen wieder weit nach vor im Rennen um jene Plätze gebracht, die am Ende eine Teilnahme am EHF-Pokal bedeuten. Derzeit rangiert die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze auf dem sechsten Platz, der zunächst einmal nicht reichen würde. In der Handball-Bundesliga qualifizieren sich die ersten drei Teams für die Handball-Champions-League. Platz vier und fünf sind startberechtigt für den EHF -Cup.

Milan Kotrc mit Jubelschrei

Sollten aber der THW Kiel oder die Füchse Berlin das EHF-Final-Four-Turnier am 17./18. Mai gewinnen, würde auch der sechte Platz höchstwahrscheinlich für eine internationale Teilnahm reichen, denn dann käme Platz sechs in den Genuss einer Wild Card für den EHF-Cup. Zurzeit rangiert die MT Melsungen mit 36:22 Punkten auf Rang fünf und nach Minuspunkten somit drei Zähler vor dem BHC (35:25 Punkte). In den Vierkampf um die Plätze eingreifen wollen auch noch die Füchse Berlin (34:26 Punkte) und Frisch Auf Göppingen (32:26 Punkte).

Dreimal noch auswärts antreten

Das Restprogramm der Bergischen Löwen sieht drei Auswärtsspiele vor, die aber allesamt gegen Teams der unteren Tabellenhälfte auszutragen sind - SC Leipzig (11.5.), Eulen Ludwigshafen (26.5.) und GWD Minden (29.5.). Mindestens vier Punkte aus diesen drei Spielen sind auf jeden Fall machbar. Zum Saisonabschluss kommt der mögliche Deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt nach Wuppertal. Sollten die Norddeutschen als Titelträger dann bereits feststehen, wären zwei weitere Punkte nicht ausgeschlossen, die letztendlich reichen könnten.

Sicher ist das der Fusionsklub, der 2006 gegründet wurde, auf jeden Fall die beste Platzierung in seiner noch recht jungen Bundesliga-Geschichte erreichen wird. Die höchste Platzierung war Rang zwölf in der Saison 2015/2016. BHC-Manager Jörg Föste ist sich sicher, dass es ein Happy End geben wird: " Die letzten Spiele haben gezeigt, dass die Mentalität der Mannschaft ungebrochen ist, immer bis zum Schluss daran zu glauben", sagte Föste nach dem Sieg gegen Stuttgart.

mick | Stand: 06.05.2019, 12:15