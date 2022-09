Handball: Minden monatelang ohne Vignjevic

Wie der Klub am Dienstag mitteilte, hat sich der Serbe in der Partie am vergangenen Wochenende gegen den THW Kiel (18:34) das vordere Kreuzband gerissen und den Außenmeniskus beschädigt.

Vereinsarzt Jörg Pöhlmann geht davon aus, dass der 24 Jahre alte linke Rückraumspieler "frühestens in acht Monaten wieder spielbereit ist" . Vignjevic ist nach Ole Günther und Spielmacher Mohamed Amine Darmoul bereits der dritte Verletzte bei den Ostwestfalen.