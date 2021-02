Minden mit Remis im Abstiegskampf

Die Mindener erwischten den besseren Start, lagen nach einer Viertelstunde bereits mit drei Toren in Front (8:5). Doch die Hausherren mussten in der Folge aufgrund mehrerer Zeitstrafen lange in Unterzahl spielen, und die HSG wusste dies zu nutzen. Schließlich gingen die Niedersachsen nach 23 Minuten erstmals in Führung. Diese glich Juri Knorr noch vor der Sirene zum 16:16 aus.