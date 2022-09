GWD Minden und der lange Weg zum Klassenerhalt

Nach der Pleite gegen Kiel war auch Trainer Frank Carstens etwas ratlos: "Das war ein sehr ernüchterndes Spiel. Wir haben klare Chancen nicht genutzt." Genau das stimmte aber positiv: Trotz aller Verletzungssorgen, trotz des allgemein dünnen Kaders und trotz der Niederlagenserie konnte sich GWD zumindest teilweise Chancen gegen den THW herausspielen.

Schmerzhafte Niederlagen gegen BHC und HSV

Am Ende scheiterten die Mindener dann vor allem an sich selbst und am herausragenden Niklas Landin im Kieler Tor. 19 Paraden zeigte dieser - das war schlichtweg weltklasse. Gegen Meisterschaftsfavorit Kiel zu verlieren, ist indes keine Schande. Genauso wenig wie vor rund zwei Wochen beim Topteam aus Flensburg - dort kam man ebenfalls mit 23:36 unter die Räder.

Mehr Schmerzen verursachten die Niederlagen gegen Hamburg oder den Bergischen HC. Gewiss, es waren knappe Partien. Verloren hat man sie dennoch. Carstens prophezeite nach dem HSV-Spiel bereits: "Wir haben noch einen langen Weg vor uns." Damit könnte er Recht behalten: Minden steht nach vier Spielen am Tabellenende und kämpft wie schon vergangene Saison um den Anschluss.

Topgegner alle zu Saisonbeginn

Der lange Weg wird noch deutlicher, wenn man das weitere Programm der Mindener betrachtet: Am 5. Spieltag gastieren die Westfalen beim deutschen Meister Magdeburg, danach steht das Derby gegen Hannover, das gut gestartet ist, an. Bevor im Anschluss mit den Rhein-Neckar Löwen der nächste Meisterschaftsfavorit folgt.

Es droht ein Abwärtsstrudel, dem Minden bis Saisonende hinterherlaufen muss. Will man dem Spielplan etwas Gutes abgewinnen, so könnte man zumindest sagen: Alle Topklubs sind bald durch - und dann beginnt der Kampf um den Klassenerhalt erst richtig. Vielleicht wieder mit den verletzten Spielern und trotz schwerer Zeiten vorher.