Am 15. Spieltag setzte sich Minden mit 25:21 (11:12) gegen den BHC durch und holte sich damit den ersten Heimsieg. GWD blieb am Donnerstagabend (09.12.2021) vor allem in Hälfte zwei effizient in der Chancenverwertung und verdiente sich auch dank des starken Torhüters Malte Semisch (13 Paraden) den zweiten Saisonsieg. Top-Werfer war Niclas Pieczkowski (fünf Tore).

Minden hält damit den Anschluss an die anderen Kellerteams und hat jetzt vier Punkte auf dem Konto. Der BHC, geschwächt durch die Ausfälle von Linus Arnesson und Fabian Gutbrod, bleibt mit weiterhin zehn Zählern auf Tuchfühlung mit den Abstiegsrängen.