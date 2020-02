Minden hofft auf erneuten Berlin-Coup

Für die GWD Minden steht am Donnerstag (20.02.2020) das zweite Heimspiel in ihrer vorübergehenden neuen Heimat Lübbecke an. Trotz der knapp 22 Kilometer, die zwischen den Orten liegen und die die Fans überwinden müssen, hoffen die Gastgeber auf eine volle Hütte: Denn niemand geringeres als der Spitzenklub Füchse Berlin ist zu Gast.

Berlin mit starker Offensive

Sportlich gesehen ist die GWD nur Außenseiter. Die Berliner sind Tabellendritter und liegen vier Zähler hinter Spitzenreiter Kiel. Für die Füchse zählt daher jeder Punkt, um möglichst lange noch ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden zu können. Ganz anders und irgendwie doch nicht sieht es bei Minden aus. Auch die Gastgeber brauchen Zähler - allerdings im Kampf um den Klassenerhalt.