Bei der 26:35-Niederlage gegen Minden zeigte sich das Team dann teilweise desolat. Wieder waren die einfachen Fehler ein großer Schwachpunkt des Teams. "Wir hatten uns viel mehr vorgenommen. Das war eine Mannschaft im Testspielmodus gegen eine im Wettkampfmodus" , kritisierte Hinze den Auftritt seines Teams.

BHC mit Sieg im letzten Testspiel

Immerhin gab es im letzten Vorbereitungsspiel gegen den Zweitligisten VfL Gummersbach einen Heimsieg. Doch auch dort konnte man sich erst in der Schlussphase absetzen, lag zur Pause sogar zurück.

"Wir hatten es uns anders gewünscht, aber letztlich war es gut, dass wir eine Drucksituation hatten. Es bringt uns mehr, ein solches Spiel zu drehen, als wenn alles von Anfang an funktioniert hätte" , so Trainer Hinze. Ob er das in der Liga auch so sieht, darf jedoch bezweifelt werden.

red/mb | Stand: 07.09.2021, 11:07