Nachdem sich der VfL Gummersbach am vergangenen Spieltag mit dem knappen Sieg in Hüttenberg selbst retten konnte, sind jetzt nur noch drei Teams in Abstiegsnot. Es sind mit dem TuS N-Lübbecke, dem TV Hüttenberg und sowie den Eulen Ludwigshafen die drei Neulinge des Saisonstarts.

Zwei Drittel der Aufsteiger nach einem Jahr wieder weg

Damit liegt die Liga weiterhin im eigenen Trend. Von den insgesamt 15 Aufsteigern der vergangenen fünf Jahre (diese Saison bereits mitgerechnet), mussten gleich zehn Teams nach nur einem Jahr in der Handball-Belletage wieder zurück in die 2. Bundesliga.