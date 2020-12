Saison-Aus für Lemgos Nationalspieler Suton

Der 24-Jährige wird für den Rest der Saison ausfallen und verpasst damit auch die Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten.

" Tim war richtig gut in Form, explosiv und spielfreudig und kam nach seiner neunmonatigen Verletzungspause von Spiel zu Spiel besser in Schwung ", sagte Lemgos Geschäftsführer Jörg Zereike am Dienstag. Suton hatte sich bereits im Oktober 2019 einen Kreuzbandriss zugezogen - allerdings im rechten Knie.

Gislasons WM-Sorgen nehmen zu

Auch für die Nationalmannschaft sind das bittere Nachrichten. Suton zählte zuletzt zwar nicht zur Stammbesetzung im Rückraum der DHB-Auswahl. Seine schwere Verletzung unterstreicht jedoch die Probleme einer wegen der Corona-Pandemie extrem eng getakteten Saison.

Bereits Mitte November hatte Bundestrainer Alfred Gislason seinen vorläufigen, 35 Spieler umfassenden WM-Kader gemeldet. Durch den freiwilligen Verzicht von Wiencek (THW Kiel) und die Kreuzbandrisse von Semper (SG Flensburg-Handewitt) und Suton reduzierte sich das Aufgebot bereits jetzt auf 32 Akteure. Möglicherweise kommen in den nächsten Wochen weitere Spieler hinzu. Die Voraussetzungen für Gislasons erstes Turnier als Bundestrainer könnten wahrlich bessere sein.

