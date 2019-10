Obwohl es am Ende nicht reichte, lobte der Trainer sein Team. " Hut ab vor der Leistung meiner Mannschaft. Sie hat Mut, Einsatz und Leidenschaft gezeigt und mit so einer Leistung haben wir im nächsten Spiel in Stuttgart gute Chancen Punkte zu holen ", war Florian Kehrmann nach dem Spiel guter Dinge.

TBV muss ohne Tim Suton auskommen

Ihn wird es beruhigt haben, dass die gute Leistung auch ohne seinen Spielmacher Tim Suton zustande kam. Der 23-Jährige hatte sich im Pokalspiel gegen den BHC einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus.

" Das ist natürlich ein riesiges Pech für Tim und auch für uns. Die Mannschaft muss noch enger zusammenrücken ", hatte TBV-Geschäftsführer Jörg Zereike gefordert. Gegen die Schwaben steht das Team also erneut auf dem Prüfstand.

Minden und BHC erst am Sonntag

Erst am Sonntag sind die anderen beiden NRW-Teams im Einsatz. Minden trifft auf Flensburg-Handewitt, während der Bergische HC bei den Füchsen Berlin antritt (jeweils 16 Uhr).