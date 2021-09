Handballer aus Lemgo in Island in Polizeigewahrsam

Wie der Verein am Freitag bestätigte, ist ein Spieler der Ostwestfalen wegen des " Verdachts eines Sexualdelikts " in Island vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Einen Namen nannte der Handball-Bundesligist nicht.

Der TBV Lemgo Lippe hatte sich nach zehnjähriger Europacup-Abstinenz im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der European League mit 27:26 (14:17) beim isländischen Rekordmeister Valur Reykjavik durchgesetzt.