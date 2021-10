Schlussspurt kommt zu spät - Lemgo verliert gegen Berlin

Am Ende hat der TBV Lemgo Lippe nochmal alles reingeworfen, doch letztlich konnte auch er die Füchse Berlin nicht bezwingen. Buchstäblich in letzter Sekunde kassierten die Hausherren am Sonntag den Gegentreffer zum 27:28 (13:17)-Endstand. Während die weiter ungeschlagenen Berliner mit siebzehn Zählern Tabellenzweiter bleiben, rutscht Lemgo auf Rang zehn ab.

Hausherren verpatzen den Start

Berlin begann hochkonzentriert und bestrafte jeden Fehler der Gastgeber. Nach knapp acht Minuten führten die Füchse schon 7:2. Doch nach elf Minuten der Schock für die Gäste, als sich Nationalspieler Fabian Wiede bei einem Wurf ohne Einwirkung des Gegners am Knie verletzte. Danach humpelte er vom Feld. Später konnte er wieder laufen, kam aber nicht mehr zum Einsatz.

Die Lemgoer nutzten die Verunsicherung der Berliner, die sich jetzt einige technische Fehler leisteten. Bis auf 9:10 schrumpfte der Vorsprung, doch dann fanden die Hauptstädter zurück ins Spiel. Sie agierten nun sehr variabel und fanden offensiv wieder gute Lösungen. Kurz vor der Pause betrug die Führung wieder fünf Tore (17:12).

Lemgoer K.o. 44 Sekunden vor Schluss

Doch kampflos wollte sich der TBV hier nicht geschlagen geben. Nach der Pause kämpften sie sich erneut bis auf einen Treffer heran (20:19). Die Partie war nun hektischer und hart umkämpft. Vor allem Füchse-Keeper Dejan Milosavljev hielt mit einigen starken Paraden sein Team weiter knapp vorn. 50 Sekunden vor dem Ende glich Lemgo zum ersten Mal in dieser Partie aus. Doch 44 Sekunden später traf Lasse Andersson doch noch zum Sieg.

Der Däne war mit acht Treffern auch gleichzeitig bester Werfer der Partie. Für die Lemgoer traf Tim Suton (6 Tore) am häufigsten.

Stand: 31.10.2021, 17:43