Es läuft derzeit beim VfL Gummersbach. Als aktueller Tabellenführer der 2. Bundesliga schickt sich der Traditionsklub aus dem Oberbergischen an, in dieser Saison tatsächlich die ersehnte Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen. Und jetzt hat der VfL tatsächlich auch nach langer Zeit mal wieder einen deutschen Nationalspieler: den erst 20-jährigen Julian Köster.

Dass es Köster jüngst in den 19köpfigen vorläufigen deutschen Kader für die Europameisterschaft 2022 schaffte, ist indes gar keine so große Überraschung mehr. Schon als der Zwei-Meter-Hüne im Februar 2021 von Zweitligist Bayer Dormagen zum VfL wechselte, urteilte VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson: "Julian ist eines der größten deutschen Rückraum-Talente. Er steht nicht umsonst schon lange im deutschen Elite-Nachwuchs-Kader."

"Clever in der Abwehr, mit gutem Wurf"

Seit 2015 lief Köster sowohl im linken Rückraum als auch als Spielmacher für den Ligakonkurrenten TSV Bayer Dormagen auf. "Er ist ein sehr talentierter Rückraumspieler, der clever in der Abwehr, spielintelligent und mit einem guten Wurf ausgestattet ist" , so Sigurdsson weiter. Der Student ergänzte damals bei seinem Wechsel: "Gummersbach ist für mich der nächste Entwicklungsschritt und die Herausforderung, die ich gesucht habe."

International auf sich aufmerksam machte Köster erstmals 2019, als er mit der deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaft bei der WM Silber gewann. Köster wurde anschließend als bester Abwehrspieler des Turniers ins All-Star-Team berufen.

Test-Länderspiele gegen Serbien Anfang Januar

Am 13. Januar geht's nun los mit der Handball-Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei. Bundestrainer Alfred Gislason ruft seine Nationalspieler am 1. Januar zusammen, um dann die unmittelbare Vorbereitung auf das Turnier aufzunehmen. In diesem Rahmen trifft die deutsche Auswahl in zwei Länderspielen auf Serbien. Die Partien finden am Freitag, den 7. Januar, in Mannheim sowie am Sonntag, den 9. Januar, in Wetzlar statt. Die offizielle Nominierung des EM-Kaders erfolgt am Morgen des 14. Januars.

Der Jüngste im Kader

Im 19er-Kader ist Rückraumspieler Köster der jüngste von Gislason nominierte Akteur. Sein Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft gab der 21-Jährige am 5. November gegen Portugal. Nun ist auch die Premiere bei einem Großturnier für den Gummersbacher Youngster zum Greifen nah. "Ich bin sehr glücklich über die Nominierung und freue mich darauf, wenn es dann losgeht" , so Köster selbst über seine Berufung in die Nationalmannschaft.

In der Vorrunde der EHF EURO 2022 trifft das DHB-Team in der slowakischen Hauptstadt Bratislava auf Belarus, Österreich und Polen. Die ersten beiden Mannschaften erreichen die Hauptrunde, die ab dem 20. Januar ebenfalls in Bratislava ausgetragen wird.

oja | Stand: 26.12.2021, 09:00