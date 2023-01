Seinem Vorgänger Fuhr war bereits psychische Gewalt wie Demütigung und Erniedrigung vorgeworfen worden. Die neuerlichen Vorwürfe wies der Verein in einem Statement " als nicht fair und zum Teil als vollkommen überzogen zurück " und versicherte gleichzeitig, dass auf das Feedback des Teams gehört und Veränderungsprozesse angestoßen würden.

Wenngleich mir der Abschied nicht leichtfällt, bin ich davon überzeugt, dass jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen ist, den Staffelstab zu übergeben. HSG-Geschäftsführer Torben Kietsch

Kietschs Wechsel nach Hannover, wo er als Leiter für Sponsoring und Vermarktung fungieren werde, habe sich bereits vor fast einem Jahr angebahnt. Im Februar 2022 habe der 40-Jährige Jens Genge, Beiratsvorsitzender der HSG Blomberg-Lippe Bundesliga GmbH , darüber informiert, dass " er bei einer attraktiven beruflichen Chance die HSG gerne verlassen möchte ". Diesem Wunsch habe man nun entsprochen.

"Finale Gespräche" über Nachfolge

Wer die Nachfolge von Kietsch antrete, stünde noch nicht fest, man sei aber in " finalen Gesprächen ", so Genge. Der scheidende Geschäftsführer des Tabellenfünften der Bundesliga sieht die HSG " für die Zukunft klasse aufgestellt ": " Wenngleich mir der Abschied nach so vielen Jahren selbstredend nicht leichtfällt, bin ich davon überzeugt, dass jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen ist, den Staffelstab zu übergeben ", sagt Kietsch.

Die Kaderplanung für die nächste Saison sei bereits weit fortgeschritten, und er werde seinen Teil zu einer reibungslosen Übergabe beitragen, versicherte Kietsch in der von der HSG veröffentlichten Mitteilung.