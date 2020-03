Von diesem "verdammten" 60. Geburtstag an diesem Dienstag (03.03.2020) will Andreas Thiel am liebsten überhaupt nichts hören. Mit diesen runden Jubiläen hat er es nicht so: "An meinem 40. habe ich abends trainiert, meinen 50. habe ich in der Kanzlei verbracht, und an den 60. werde ich auch ganz pragmatisch rangehen. "

Andreas Thiel ist eine der wenigen Kultfiguren im deutschen Handball, und diese ganz spezielle Aura umgibt ihn bis heute. Er hat noch immer diesen schlaksigen Gang, er kann immer noch so finster gucken wie damals, als es oft so schien, als wolle er den Gegner samt Ball fressen, und er ist immer noch derselbe verlässliche, vertrauenswürdige, rundum ehrliche Typ, eben ein perfekter Mannschaftsspieler.

Schul AG brachte Thiel vom Fußball zum Handball