Handballer, Weltmeister, Gummersbacher: Heiner Brand wird 70

Bart musste nach EM-Titel dran glauben

Grund zum Feiern hatte Brand in seiner langen Karriere genug. 2004 etwa, als er als Trainer mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft Europameister wurde. Damals musste dann auch der Schnauzbart dran glauben. "Da hatte ich den Spielern versprochen, dass sie den Schnäuzer mal rasieren dürften, wenn wir den Titel holen. Dann haben wir den Titel geholt und die Spieler haben ihren Spaß gehabt" , sagte Brand.

2007 war es dann andersherum, als die deutsche Mannschaft im eigenen Land Weltmeister wurde. Brands größter sportlicher Erfolg als Trainer. Der Bart blieb dran, stattdessen klebten sich die Spieler buschige Schnäuzer ins Gesicht. Dieser Erfolg sei "immer präsent" , so Brand. "Die Begeisterung, die das ausgelöst hat, war einmalig."

Erster Weltmeister als Trainer und Spieler

Der gebürtige Gummersbacher wurde damals zum ersten Handballer, der es schaffte, als Trainer und Spieler Weltmeister zu werden. Als Spieler schaffte Brand das 1978. "So im Nachhinein war der Sieg sehr hoch einzuschätzen, weil wir als Amateure gegen die Vollprofis des damaligen Ostblocks gewonnen haben, das war damals schon eine außergewöhnliche Leistung" , sagte Brand rückblickend.

Und erst vor zwei Monaten gab es im Hause Brand wieder Grund zum Feiern, als sein Herzensverein, der VfL Gummersbach den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht hatte. Vor drei Jahren war der deutsche Rekordmeister erstmals in der Vereinsgeschichte abgestiegen. Nun gelang die Rückkehr. Für Brand war das so etwas wie ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. "Passt also in diesem Jahr ganz gut. Ich hoffe aber auch, dass man sich in der Bundesliga wieder etablieren kann, da sehe ich aber auch gute Voraussetzungen."

Brand noch heute Fan des VfL