Bayers Handballabteilung hatte bereits vor dem Abstieg eine Neuausrichtung angekündigt. "Wir sind ein Ausbildungsverein. Das zentrale Konzept der Elfen, das in dieser Saison schon angelaufen ist, ist die Jugendförderung" , sagte Annika Ingenpaß, Sportliche Leiterin und Spielerin bei Bayer, Ende März im Gespräch mit dem WDR. Auch mit Blick auf das Budget setze man auf junge Spielerinnen. Ziel sei es, Talente zu fördern, "die dann bundesliga-reif sind. Wir wissen, dass wir als eine Art Sprungbrett gelten" , sagte Ingenpaß.

Bundesliga-Zugehörigkeit seit 1975

Die Leverkusener Handball-Frauen waren das einzige Team, das der Bundesliga seit ihrer Gründung 1975 durchgehend angehörte. Bayer hatte in der Bundesliga zwischen 1979 und 1987 achtmal den Titel geholt, mehr als jeder andere Verein. Hinzu kommen die Meisterschaften 1965, 1966, 1973 und 1974. Auch die acht Triumphe im DHB-Pokal sind unerreicht. In der Bundesliga-Hauptrunde der laufenden Saison hatte das aktuelle Team von Trainer Michael Biegler in 23 Spielen nur einen Punkt geholt.

