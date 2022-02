Ausgeglichene Partie zu Beginn

Nach dem ersten Treffer der Partie durch Gummersbachs Fynn Herzig begegneten sich die beiden Klubs zunächst auf Augenhöhe. Nach einem Schrittfehler von Großwallstadts Mario Stark traf Stepan Zeman (16.) nach einem Gegenstoß zum 10:8 und bescherte dem VfL die erste Zwei-Tore-Führung.

Doch Gummersbach zeigte Schwächen in der Defensive und ließ immer wieder einfache Tore zu. Torwart Tibor Ivanisevic verhinderte beim Stand von 13:13 mit einer Sieben-Meter-Parade die erste Führung für die Gäste.

In der Schlussphase verteidigte der VfL intensiver. Großwallstadt stellte auf einen siebten Feldspieler um, verlor aber den Rythmus. Mit dem vierten Treffer in Serie traf Ellidi Snaer Vidarsson (27.) zum 17:13 für Gummersbach. Nach Ablauf der Zeit in der ersten Halbzeit überlistete Timm Schneider mit einem Freiwurf TV -Keeper Jan-Steffen Minerva und traf zum 20:16-Pausenstand.

VfL kommt mit Druck aus der Kabine

Unmittelbar nach der Pause bauten Herzig und Lukas Blohme (32.) die Führung mit zwei schnellen Toren auf sechs Treffer aus (22:16). Großwallstadts Torwart Minerva verhinderte anschließend mit mehreren Paraden einen noch höheren Rückstand für sein Team, im Angriff ließ der TV klare Aktionen vermissen und leistete sich Ballverluste.

Gummersbach agierte nun deutlich druckvoller als zu Spielbeginn, Vidarsson traf in 38. Minute zum 25:18. Großwallstadt hatte dem VfL kaum noch etwas entgegenzusetzen, die Hausherren brachten den 18. Saisonsieg souverän über die Zeit.