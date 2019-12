GWD Minden hat im letzten Spiel in der Kampa-Halle einen Sieg verpasst. Die Mannschaft von Trainer Frank Carstens kam am 20. Spieltag der Handball-Bundesliga gegen den Top-Klub TSV Hannover-Burgdorf am Sonntag (29.12.2019) zu einem 32:32 (15:16) und ließ damit wichtige Punkte im Abstiegskampf liegen.

Viereinhalb Minuten vor Spielende hatte Minden mit vier Toren geführt, doch wenige Sekunden vor der Schlusssirene hätten die Gäste beinahe noch den Siegtreffer erzielt.