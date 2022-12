Stoyke ist der letzte einsatzbereite Kreisläufer im Bundesliga-Kader

Der Ausfall seiner beiden etatmäßigen Kreisläufer stellt Mindens Trainer Frank Carstens vor ein Problem: " Das tut uns natürlich jetzt schon mal richtig weh, weil wir eben eine ganze Position sozusagen verlieren und die Kreisposition einfach enorm wichtig ist ", so Carstens gegenüber Radio Westfalica. " Da ist es auch nicht so einfach, neue Spieler einzubauen ", so Carstens weiter.

Trotzdem dürfte Minden jetzt auf der Suche nach neuen Spielern sein, da im Bundesliga-Kader mit Timo Stoyke nur noch ein einsatzbereiter Kreisläufer steht. Zumal der 21-jährige Stoyke eben noch nicht über dieselbe Erfahrung verfügt wie der 25-jährige Asensio oder der 24-jährige Richtzenhain.

Stoyke gewinnt im Drittliga-Abstiegskampf mit der Reserve

Stoyke kam in der vergangenen Spielzeit zu seinen ersten beiden Bundesliga-Einsätzen und hat in der laufenden Saison bereits neun Bundesliga-Partien bestritten, in denen ihm fünf Tore gelangen. Am Donnerstag dürfte er im Kellerduell beim TVB Stuttgart nun noch etwas mehr gefordert sein.

In der Reserve der Mindener, bei der Stoyke bis dato in der 3. Liga häufiger im Einsatz war als bei der "Ersten", hat der 21-Jährige am vergangenen Samstag vorgemacht, wie es im Abstiegskampf geht. Beim 27:23-Erfolg in Opladen steuerte er einen Treffer bei und feierte mit der zweiten Mannschaft Mindens den ersten Saisonsieg.

In der Bundesliga soll es für Minden nun der vierte werden. Die Herausforderung in der höchsten deutschen Spielklasse ist indes eine ungleich höhere. Nach dem Sieg gegen Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen am vergangenen Spieltag - in dem Spiel zog sich Richtzenhain seine schwere Verletzung zu - haben die Mindener am Donnerstag die Chance, sich mit einem Sieg in Stuttgart aus der Abstiegszone zu werfen.