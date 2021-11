Beide Teams verteidigten zu Beginn konzentriert und spielten ihre Angriffe kontrolliert aus. Emil Hansson (8.) brachte den BHC mit seinem Treffer zum 4:3 erstmals in Führung, Fabian Gutbrod (9.) erhöhte auf 5:3. Kiel agierte in Überzahl effizient und kam immer wieder zu leichten Toren, wenn die Bergischen im Angriff ihren Torwart Christopher Rudeck gegen einen Feldspieler tauschten. Nach einem Tor von Sandor Sagosen in der 15. Minute führte Kiel wieder (8:7).

Während die Norddeutschen zu Beginn Probleme mit der offensiven BHC-Deckung hatten, kamen sie nun immer besser in die Partie. Der BHC fand dagegen immer seltener eine Lücke in der aggressiven Kieler Defensive. Zudem spielte der THW zunehmend seine individuelle Klasse aus.

Hendrik Pekeler (21.) bescherte den Hausherren die erste Vier-Tore-Führung (8:12). Jeffrey Boomhouwer und Alexander Weck brachten die Löwen mit zwei Treffern in Serie zwischenzeitlich wieder ran (10:12), zur Halbzeitpause betrug die Differenz aber drei Tore (12:15).

Kiel setzt sich in der zweiten Hälfte ab - BC kommt wieder ran

In der 40. Minute hatte Kare Nikolaisen vom BHC vorzeitig Feierabend, nachdem er seine dritte Zeitstrafe erhalten hatte und dafür die Rote Karte kassierte. Zuvor blieb der BHC zunächst im Spiel - vor allem dank Torhüter Tomas Mrkva.

Doch Kiel setzte sich im Laufe der Begegnung ab. Pekeler (41.) traf ins leere BHC-Tor und sorgte für den ersten Fünf-Tore-Vorsprung der Gastgeber (20:15/41.), Domagoj Duvnjak (44.) schraubte die Führung nach einem BHC-Ballverlust im Spielaufbau auf sechs Tore hoch (21:15).

Nachdem die Führung auf sieben Tore angewachsen war, machte sich Kiel selbst das Leben schwer und der BHC konnte mit einem 5:0-Lauf wieder auf zwei Tore (20:22/51.) verkürzen. Linus Arnesson (54.) brachte den BHC per Siebenmeter auf ein Tor ran (22:23). Beim Stand von 23:24 nahm Gutbrod wenige Sekunden vor der Schlusssirene den letzten Wurf, scheiterte aber an Kiels Keeper Niklas Landin Jacobsen.

Stand: 11.11.2021, 20:49