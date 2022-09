Die Partie vor 2.476 Zuschauern gestaltete sich von Beginn an ausgeglichen. In der 15. Spielminute gingen die Gäste mit 7:4 in Führung. Doch ein 4:0-Lauf des TBV in den nächsten sieben Minuten verhinderte, dass die Gäste zu diesem Zeitpunkt davonziehen konnten.

Nach der Pause blieb das Duell umkämpft, die Führung wechselte hin und her. Bei 25:25 ging das Spiel in die letzten fünf Minuten.

Spannende Schlussphase

Lukas Hutecek brachte den TBV dann mit 26:25 in Führung (56.), die Melsungen aber durch Tore von David Mandic und Kai Häfner (57.) zurückeroberte. Jan Brosch glich zum 27:27 aus. André Gomes traf zum 28:27 für Melsungen (58.), doch Bobby Schagen antwortete nur 21 Sekunden später mit dem Treffer zum 28:28. In den letzten zwei Spielminuten fiel kein Treffer mehr.

Die besten Torschützen des Spiels waren Lemgos Linksaußen Samuel Zehnder und Melsungens Rückraumspieler Ivan Martinovic mit jeweils acht Toren.

Durch das Remis sammelten die Lipperländer ihren ersten Bundesliga-Punkt der Saison.

Auswärtsspiel beim Bergischen HC