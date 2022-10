Immerhin verbesserte sich in der Folge das Offensivspiel des VfL, während das Team in der Defensive nur selten Zugriff auf die Hamburger bekam. Mehrere Zeitstrafen für den VfL sowie starke Paraden von HSV-Torwart Johannes Bitter taten ihr Zutun, so dass die Gäste zur Pause deutlich mit 11:18 zurücklagen.

Nur noch drei Tore Rückstand

Deutlich konzentrierter und zielstrebiger ging der VfL in die zweite Hälfte. Nach 41 Minuten und 30 Sekunden war der Vorsprung der Gastgeber auf drei Tore zusammengeschmolzen, die Gäste lagen nur noch mit 20:23 zurück. Vor allem Julian Köster riss das Spiel immer mehr an sich und führte sein Team.

Trotz weiterer Zeitstrafen konnte der VfL den Drei-Tore-Rückstand halten. Nach 51 Minuten lagen die Oberbergischen mit 26:29 zurück. Doch die Hamburger konnten die Gäste auf Distanz halten. Doch zwei Minuten vor dem Ende kam beim Stand von 30:32 aus Gummersbacher Sicht bei eigenem Ballbesitz doch noch Spannung auf. Doch Torwart Bitter hielt einen Siebenmeterwurf von Dominik Mappes. Damit war die Niederlage perfekt. Mit 31:34 verlor der VfL am Ende.

Auswärtspleite des ASV Hamm-Westfalen in Stuttgart

Auch für den ASV Hamm-Westfalen gab es am Sonntag in Stuttgart nichts zu holen. Schon zur Pause lag der Aufsteiger beim unmittelbaren Konkurrenten im Abstiegskampf mit 9:15 hinten. Bis zur elften Minute hatten die Gäste beim Stand von 5:7 noch mitgehalten, danach zogen die Schwaben davon.

Zwar kamen die Hammer in der zweiten Hälfte zwischenzeitlich nauf drei Tore heran (17:20), doch am Ende verlor der ASV deutlich mit 20:29.

ASV gegen Melsungen, VfL gegen GWD

Für den ASV geht es am Donnerstag weiter mit dem Heimspiel gegen MT Melsungen (19.05 Uhr). Gummersbach empfängt zeitgleich GWD Minden.

Minden und Lemgo mit Niederlagen

Lemgo Lippe unterlag bereits am Samstag bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 25:29 (15:16). Die nächste Chance auf einen Sieg bietet sich den Ostwestfalen am Sonntag gegen den HSV Hamburg (16.05 Uhr).

Sieg- und punktloses Schlusslicht in der Bundesliga bleibt GWD Minden. Die Grün-Weißen verloren ebenfalls am Samstag gegen den HC Erlangen mit 25:32 (13:13).