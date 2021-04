Am Sonntag unterlag der TuSEM dem Rekordmeister der Handball-Bundesliga mit 27:31 (15:16). Die Top-Schützen des Ruhrpott-Klubs waren Lucas Firnhaber (sieben Tore) und Dimitri Ignatow (sechs). Essen konnte sich für die ansprechende Leistung nicht belohnen und steht damit im Abstiegskampf weiter unter Druck. Der TuSEM hat sechs Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

TuSEM im Angriff frech, Ignatow nicht zu packen

In der ersten Hälfte bot Aufsteiger Essen dem Top-Klub aus Kiel leidenschaftlich Paroli. Der erste Essener Treffer ging auf das Konto von Kreisläufer Tim Zechel, auch dank dreier Treffer von Ex-Kieler Firnhaber blieb der TuSEM direkt dran, nach acht absolvierten Minuten stand es 5:6 aus Essener Sicht.

Auch als Dennis Szczesny wegen Trikotziehens zwischenzeitlich von der Platte musste, ließ sich Essen nicht beirren. In Unterzahl lieferte das Team von Trainer Jamal Naji eine disziplinierte Defensivleistung ab, Spielmacher Justin Müller besorgte sogar den 6:7 Anschlusstreffer. Auch spielerisch trauten sich die frechen Essener richtig was zu: Eloy Morante Maldonado legte ein Kempa-Tor des für Kiel nicht zu fassenden Ignatow auf, später funktionierte dies auch nochmal andersherum zum 11:11-Ausgleich nach etwa 20 Minuten.

TuSEM-Torhüter Bliß hält Siebenmeter von Ekberg

Der auch sonst äußerst starke TuSEM-Torhüter Sebastian Bliß hatte zuvor einen Siebenmeter von Niclas Ekberg gehalten und verhinderte das 9:12, Ekberg setzte später noch einen weiteren Versuch von der Linie an die Latte. Somit blieb der TuSEM im Spiel. Durch Ignatow gelang Essen die erste Führung (12:11). Daraufhin zog Kiel die erste Auszeit.

Gegen die nun mit einer 3-2-1-Abwehr agierenden Kieler tat sich Essen allerdings dann etwas schwerer. Unter anderem zwei unnötige Ballverluste sorgten in der Folge dafür, dass der THW die Partie wieder auf 15:13 aus Sicht der Nordlichter drehte. Maldonado traf mit der Sirene aber noch zum 15:16-Halbzeitstand.

Enger Schlagabtausch: Essen bis zum Schluss dran

Noah Beyer verwandelte zum Start in Hälfte zwei den dritten Kempa-Angriff zum 16:16. Essen lehnte sich weiter auf gegen die individuell starken Kieler, es blieb ein enger Schlagabtausch. Zechel riss Ekberg in den Kreis und kassierte die nächste Strafe, die Essener blieben jedoch auch in dieser Unterzahl standhaft.

Firnhaber erzielte nach gut 40 Minuten den Anschlusstreffer zum 20:21, Trainer Naji zog dann nochmal eine Auszeit beim Stand vom 22:24. Daraufhin traf Zechel nach schönem Zuspiel von Szczesny an den Kreis erneut zum Anschluss. Es folgte sogar noch das vierte Kempa-Tor durch Beyer nach Zuspiel von Ignatow. Doch Kiel spielte gegen Ende seine individuelle Klasse aus, Ekberg traf zum 28:25 für den THW. Kiel setzte sich anschließend entscheidend ab und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

NRW-Duell gegen Bergischen HC steht an

Nach dem spielfreien Mai-Wochenende wartet auf TuSEM Essen eine weitere schwierige Aufgabe: Dann empfängt der Ruhrpott-Klub am Mittwoch (18.30 Uhr) den Bergischen HC (Platz acht) zum NRW-Duell. Der BHC befindet sich jedoch aktuell noch zum wiederholten Mal in Quarantäne und muss gegen die Essener wohl einen Kaltstart hinlegen.