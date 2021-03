Es dauerte dreieinhalb Minuten bis zum ersten Treffer im Spiel, als Pavel Mickal die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte. Doch nach vier Paraden von Essens bärenstarkem Torhüter Lukas Diedrich und fünf Toren in Serie führte TuSEM schnell mit 5:1 (9. Minute), woraufhin Nordhorn erst einmal eine Auszeit nahm. Doch auch danach agierte Nordhorn beim Abschluss zu fahrig und traf das Tor einfach nicht. Essen verteidigte gut und spielte seine Angriffe - auch in Unterzahl - clever aus.

Erst in der 18. Minute erzielte Nordhorn sein zweites Tor (7:2). Bis zur 20. Minute hielt Diedrich sensationell 70 Prozent der Bälle, zudem hatte Nordhorn Pech mit mehreren Pfostentreffern. Auf der Gegenseite bekamen die Gastgeber Essens Rechtsaußen Dimitri Ignatow nicht in den Griff. Doch in der Schlussphase der ersten Halbzeit wurde Nordhorn stärker und Essens Treffsicherheit nahm etwas ab, sodass die HSG - nun mit dem gut aufgelegten Björn Buhrmester im Tor - den Rückstand bis zur Halbzeitpause auf drei Tore verkürzte (10:7).

Nordhorn dreht Partie in Halbzeit zwei

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte Buhrmester wieder zwei starke Paraden und Nordhorn glich in der 38. Minute zum 13:13 aus. "Alles, was wir spielen, ist gut. Wir müssen die Dinger nur reinmachen" , sagte Essens Coach Jamal Naji, der sein Team in einer Auszeit dazu aufforderte, wieder mehr Disziplin in der Abwehrarbeit zu zeigen. Anschließend lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe.

In der 51. Minute ging Nordhorn erstmals seit dem Auftakttreffer wieder in Führung, als Robert Weber mit zwei verwandelten Siebenmeter erst zum 17:16 und wenig später zum 18:16 traf. Auf der Gegenseite parierte HSG-Keeper Buhrmester gegen Essen den dritten Siebenmeter. Bei Essen lief in der Offensive nur noch wenig zusammen, dreieinhalb Minuten vor Spielende baute die HSG ihre Führung durch Julian Possehl auf vier Tore aus. Spätestens nach dem 21:16 (58.) war die Partie entschieden.