Die Bergischen "Löwen" unterlagen am Donnerstag (21.10.2021) mit 24:26 (12:15) in Melsungen und kassierten damit die dritte Auswärtsniederlage in Folge. Eine ausgeglichene Bilanz von 7:7 Punkten bedeutet für den BHC nach sieben Partien erst einmal einen Platz im Mittelfeld der Tabelle.

Vor 2.727 Zuschauern setzte sich Melsungen ab Mitte der ersten Halbzeit zum Teil bis auf fünf Tore ab. Doch ein Treffer von David Schmitt sowie ein von Linus Arnesson verwandelter Siebenmeter brachten die Bergischen bis zur Pause beim 12:15 wieder auf drei Treffer heran.