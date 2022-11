Am Donnerstagabend (10.11.2022) gelang dem Team von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson ein 31:29 (13:15)-Coup auf eigener Platte. Zuvor hatte Flensburg dreimal in Folge gewonnen. Nach der Schlusssirene lagen sich die Gummersbacher, die eine starke Saison spielen, ausgiebig jubelnd in den Armen.