Bergischer HC beendet Siegesserie mit Klatsche

Knappe Göppinger Führung zur Pause

Der BHC hatte es in der Anfangsphase vor allem Torhüter Christopher Rudek zu verdanken, dass er die Partie ausgeglichen gestalten konnte. Rudek parierte früh einen Siebenmeter von Marcel Schiller und verhinderte auch einige Treffer aus dem Spiel heraus. Beim Stand von 4:4 hatte der BHC erstmals eine Überzahl-Situation, die zwei Minuten endeten aber nur mit einem 5:5 auf der Spielstandanzeige.

Kurz darauf gingen die Hausherren erstmals mit zwei Treffern in Führung (7:5/14.). Diesen knappen Vorsprung hielt Göppingen konstant, auch weil sich der BHC einfach nicht abschütteln ließ. Zur Pause führten die Gastgeber knapp mit 14:13.

Vorentscheidung nach 40 Minuten

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nichts am Spielverlauf. Die Gäste hielten gut dagegen und kamen immer wieder bis auf ein Tor heran, bis Göppingen in der 40. Minute erstmals mit drei Treffern in Führung ging (20:17). Die Gastgeber hatten nun klar das Momemtum auf ihrer Seite und bauten den Vorsprung weiter aus (23:19/43.).

Spätestens mit dem 27:22 (48.) war die Partie entschieden. Danach entwickelte sich die Partie noch zu einer Klatsche für die Bergischen, die nur ganz knapp nicht zweistellig endete.

Bester Torschütze des Spiels war Göppingens Jaka Malus mit neun Treffern, beim BHC kam Lukas Stutzke auf sechs Tore.