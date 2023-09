Führung in Schlussminuten verspielt

Die Bergischen Löwen zieren mit 0:6 Punkten somit das Tabellenende der Handball-Bundesliga.

Dabei sah es in der hartumkämpften Schlussphase so aus, als könnte der BHC endlich die ersten Pluspunkte verbuchen. Nach drei Toren in Folge zog das Naji-Team von 23:23 auf 26:23 davon (55. Minute). Zwar muste dann Nationalspieler Lukas Stutzke nach der dritten zeitstrafe vom Feld. Yannick Fraatz gelang allerdings der Treffer zum 27:25.

Es sollte nicht reichen. Mit drei Toren drehte Nico Büdel die Partie noch zugunsten der Erlanger, die ihren ersten Saisonsieg frenetisch feierten.

Am Sonntag kommen die Füchse

Weiter geht es für den BHC am kommenden Sonntag (10.09.2023) und es wird nicht einfacher, denn dann kommt Titelaspirant Füchse Berlin ins Bergische. Anwurf ist um 18 Uhr.