HBL: Bergischer HC kassiert Niederlage in Balingen

Nervös und fahrig

Und je länger die Partie in der ersten Hälfte dauerte, desto nervöser, fahriger wurden die Bergischen. Die Gastgeber setzten gegen die eigentlich so starke Deckung der Gäste auf überfallartige Angriffe - und hatten damit Erfolg. Allerdings kam der BHC durch den Treffer von David Schmidt doch noch ein kleines Stück näher. Balingen-Weilstetten ging mit einer 17:15-Führung in die Pause.

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte versuchten die Bergischen den Abstand zu verkürzen, aber der an diesem Tag besonders starke Torhüter Ruminsky und zu unkonzentrierte Abschlüsse des BHC sorgten dafür, dass Balingen den Drei-Tore-Abstand lange aufrecht erhalten konnte.

Und immer wenn BHC-Torhüter Christopher Rudeck seinem Team mit einer Parade die Option für eine Ergebnisverbesserung bereitete, dann scheiterte die Offensive an sich selbst und den gegnerischen Torhüter. Doch in den letzten Minuten drehte das Hinze-Team nochmal auf und es gelang der Ausgleich zum zwischenzeitlichen 28:28. Doch dann setzten wieder die Abschlussschwächen ein und Balingen-Weilstetten nutzte die Siegchance.

red | Stand: 14.11.2021, 17:36