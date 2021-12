Handball: GWD Minden baut Siegesserie aus

Am Sonntag feierte das Bundesliga-Schlusslicht den dritten Pflichtspielsieg in Serie. In einem dramatischen Endspurt gewannen die Mindener bei SC DHfK Leipzig mit 26:25.

Mohamed Amine Darmoul bester Mindener Werfer

Nach einem 12:13-Pausenrückstand gingen die Mindener in der 50. Minute mit 23:22 in Führung. Zehn Sekunden vor Spielende gelang ihnen schließlich der Siegtreffer zum 26:25-Endstand.