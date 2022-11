Gummersbach verspielt Sieg - ASV ohne Chance

Die Partie in der Rothenbach-Halle in Kassel begann ausgeglichen und mit wenigen Treffern. Nach sechs Minuten waren erst zwei Tore gefallen (1:1). Mit drei Toren in Folge konnten sich die Gäste dann eine 5:2-Führung herausspielen. Im Duell zweier ganz schwacher Offensiven hielt Gummersbach die Führung und lag nach 20 Minuten mit 8:6. Nachdem Melsungen kurzzeitig bis auf ein Tor verkürzt hatte 7:8 (21.), zog der VfL mit einem 4:0-Lauf auf 12:8 davon und führte zur Pause mit 14:10.

Einbruch nach der Pause

Die Oberbergischen hielten diesen Vorsprung auch in den ersten zehn Minuten zweiten Durchgangs konstant bei vier Toren, bis Melsungen mit einem 3:0-Lauf auf 16:17 verkürzte (44.) und VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson eine Auszeit nahm, um seine verunsicherte Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. Kurz darauf hatte Melsungen die Partie allerdings gedreht (18:17/46.). Hakon Dadi Styrmisson erzielte in der 47. Minute das erste Gummersbacher Tor nach fünf Treffern der MT in Serie.

Doch die Hausherren hatten das Momentum auf ihrer Seite und erspielten sich erstmals eine 20:18-Führung (49.). Der VfL fand in der Folgezeit nicht mehr wirklich zurück ins Spiel und geriet in der Schlussphase sogar noch deutlicher in Rückstand und verlor am Ende klar. Beste Torschützen der Partie waren die Melsungern Arnar Freyr Arnarsson, André Gomes sowie der Gummersbacher Styrmisson mit je sechs Treffern.

Hamm-Westfalen zahlt in Flensburg Lehrgeld

Wesentlich torreicher ging es in der Partie zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem ASV Hamm-Westfalen zu. Nach zehn Minuten setzten sich die Hausherren erstmals mit zwei Toren ab (7:5), auch weil Johannes Golla seine ersten vier Wurfversuche allesamt im ASV-Tor unterbrachte. Die Westfalen kämpften sich aber umgehend zurück und glichen durch Alexander Schulze wieder aus (7:7/15.).

Mit einem 5:0-Lauf setzten sich die Norddeutschen erneut auf 12:7 ab (19.). Hamm-Westfalen hielt dagegen und hielt den Rückstand konstant bei vier bis fünf Toren. Zu Pause führte die SG mit 18:13. Kurz nach dem Seitenwechsel legten die Flensburger einen 5:3-Lauf hin und sorgten damit für die Vorentscheidung in dieser Partie. Am Ende siegte der Favorit mit 14 Toren Unterschied. Bester Torschütze der Partie war Golla im neun Treffern, beim ASV kam Schulze auf fünf Tore.

Quelle: bh