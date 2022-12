Doch dann nahm die Partie Fahrt auf. Stuttgart setzte sich gleich zwei Mal mit drei Toren ab (7:4, 11:8), doch GWD kämpfte sich immer wieder zurück. Angeführt vom treffsicheren Ahouansou (fünf Tore in der ersten Halbzeit), schafften es die Ostwestfalen bis zur Pause wieder auf Remis zu stellen. Paul Lukas Hain traf in der 30. Minute zum 11:11.

Stuttgart glich zu Beginn der zweiten Halbzeit die Taktik an und agierte mit sieben Feldspielern. Ein schneller Doppelpack von Egon Hanusz sorgte schnell für eine Zwei-Tore-Führung für den TVB (14:12). Jorge Serrano Villalobos erhöhte dann noch auf 15:12 und die Stuttgarter. Ein umstrittener Siebenmeter und eine kurzzeitige doppelte Unterzahl sorgten dann dafür, dass sich die Hausherren weiter absetzen konnten. Patrick Zieker traf zehn Minuten vor Schluss zum 24:19.

Minden gab sich zwar nicht auf, scheiterter in der Offensive am immer wieder glänzend reagierenden Silvio Heinevetter im Stuttgarter Tor. So brachte der TVB die Führung letztlich souverän ins Ziel.

Für die Mindener geht es nun am 10. Dezember (18 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig weiter.

Gummersbach unterliegt Rhein-Neckar Löwen knapp

Auch der VfL Gummersbach musste am Mittwochabend einer Niederlage einstecken und verlor sein Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 29:32 (16:18). Für den VfL war es das dritte sieglose Spiel in Folge. In der Tabelle rutschen die Gummersbacher auf den neunten Platz ab. Die Löwen halten dagegen den Kontakt zur Spitze und sind Dritter.