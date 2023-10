Beide Mannschaften schenkten sich in der Anfangsphase nichts. Auf die Gummersbacher Führung folgte konsequent der Eisenacher Ausgleichstreffer. Erst beim Stand von 5:5 legten die Hausherren eine erste kleine Serie hin und gingen mit 8:5 in Führung, gefolgt von einer Auszeit der Gäste.

Aber der VfL ließ sich dadurch nicht aus dem Rhythmus bringen und baute seinen Vorsprung vor allem durch gute Tempogegenstöße und eine bessere Wurfquote in der Folgezeit noch leicht aus (13:9/22.). Bis zur Pause hielten die Eisenacher noch gut dagegen, mussten in der Schlussminute aber Ole Preglers Treffer zum 18:13-Pausenstand hinnehmen.

Eisenacher Aufbäumen ohne Erfolg

Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Gäste zurück in die Partie und waren nach 40 Minuten bis aus zwei Tore an Gummersbach dran (21:19). Die Oberbergischen berappelten sich aber schnell und bauten ihre Führung in der Folgezeit wieder aus. Nach 46 Minuten lag der VfL mit 29:22 vorne und die Partie war entschieden. Am Ende stand ein ungefährdeter 37:31-Heimsieg.

Mann des Abends war Gummersbachs Ellidi Snaer Vidarsson, der mit elf Treffern mit Abstand bester Torschütze der Partie war.

BHC siegt bei Schlusslicht Wetzlar

Seine gute Form konnte am Abend auch der Bergische HC mit einem Auswärtssieg bei der HSG Wetzlar bestätigen. Nach dem überraschenden Sieg gegen die MT Melsungen am vergangenen Wochenende setzte sich der BHC in Hessen mit 32:28 (16:16) durch und kletterte weiter aus dem Tabellenkeller heraus.

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte konnten sich die Gäste kurz nach der Pause erstmals mit drei Treffern Differenz absetzen (18:21/39.). Aber Wetzlar kämpfte sich zurück, verkürzte wenig später auf 21:22 (43.). Mit dem Treffer von Noah Beyer war der alte Vorsprung aber wiederhergestellt (22:25/48.). Knapp drei Minuten vor dem Ende war Wetzlar wieder bis auf ein Tor dran (28:29/58.), dann erzielte Yannik Fraatz den 30. Treffer des BHC. Aron Seesing machte mit dem 32:28 alles klar.

Bester Torschütze der Partie war Beyer mit acht Treffern.

Quelle: bh