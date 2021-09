TBV Lemgo startet mit Neuauflage des Pokalfinales in die Saison

Im Juni 2021 hatte sich der Verein mit dem überraschenden Triumph im DHB -Pokal gegen Melsungen nicht nur eine seit dem Sieg im EHF-Cup 2010 währende Titelflaute beendet, sondern auch für die European League qualifiziert. " Wir brennen darauf, endlich mal wieder diesen Wettbewerb spielen zu dürfen. Bei der letzten Teilnahme 2011 habe ich noch selbst gespielt, das war immer etwas ganz Besonderes ", sagt Florian Kehrmann.

Kehrmann hofft auf machbares Los

Der TBV -Coach hofft am Dienstag in der Auslosung der zweiten Qualifikationsrunde auf ein " attraktives, machbares Los ", um in die Gruppenphase einziehen zu können: " Das wäre ein ganz tolles Statement, wenn der TBV Lemgo Lippe nach all den Jahren wieder europaweit vertreten ist und angreifen kann. "

Nachdem der Verein 2012 in finanzielle Nöte geriet und kurz vor der Insolvenz stand, folgte der sportliche Absturz in der Tabelle, wobei der Abstieg 2015 und 2017 knapp vermieden werden konnte. Kehrmann übernahm das Bundesligateam 2014, etablierte es im Mittelfeld der Liga und feierte sieben Jahre später seinen ersten Trainertitel mit Lemgo. Als Profi hatte er zuvor etliche Titel mit dem Club gesammelt.

Schwarzer und Hutecek neu im Team

Dass in Lemgo mit dem Pokaltriumph ähnlich grandiose Zeiten eingeläutet wurden, sei nicht unbedingt zu erwarten, sagt er. Sein Team habe " in der vergangenen Saison bereits oft am Optimum gespielt ". Kehrmann weiß, dass es wieder Rückschläge geben kann und der Verein nicht vor personellen Umbrüchen geschützt ist: " Wenn sich Spieler so entwickelt haben, dass wir sie einfach nicht mehr halten können ", sagt Kehrmann.