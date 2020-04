Handball: NRW-Bundesligisten rechnen mit Abbruch

In der Handball-Bundesliga verdichten sich die Anzeichen für einen Saisonabbruch. Zumindest sportlich wäre der für die NRW -Klubs zu verkraften. Weder nach jetzigem Tabellenstand noch dem nach der Hinrunde haben TBV Lemgo-Lippe, Bergischer HC und GWD Minden mit Abstieg oder internationalem Geschäft etwas zu tun. Trotzdem benötigen auch sie Planungssicherheit für das weitere Vorgehen. Was die angeht, hat sich Uwe Schwenker bereits festgelegt: " Irgendwie die Saison noch zu Ende spielen zu wollen, das macht doch keinen Sinn ", so der Präsident der Handball-Bundesliga (HBL).

Zu viele Unwägbarkeiten für Fortsetzung

Das sieht man beim Bergischen HC genauso: " Wir gehen realistisch davon aus, dass die Saison nicht mehr zu Ende gespielt wird ", sagte BHC -Pressesprecher Thorsten Hesse am Montag (20.04.2020) auf WDR -Anfrage. Der Tenor bei allen Klubs sei, dass es für eine Fortsetzung der Spielzeit zu viele Unwägbarkeiten gebe. Das Zeitfenster sei begrenzt, die Teams lange aus dem Training, und Handball sei nunmal Kontaktsport. Da wisse keiner, wie es bei Corona-Verdachsfällen weitergehen solle. " Dann muss eventuell eine ganze Mannschaft in Quarantäne ", so Hesse.

Eine Entscheidung über den Saisonabbruch, die am Dienstag (21.04.2020) bei einer Videokonferenz der 36 Erst- und Zweitligisten fallen könnte, wäre eine " gute Arbeitsgrundlage ". Für ein vorzeitiges Saisonende bedarf es einer Dreiviertelmehrheit. Beim BHC arbeite man jetzt schon an Perspektiven für die nächste Saison. Ein mögliches Szenario sind dabei auch Spiele ohne Zuschauer zum Start der nächsten Spielzeit, da Großveranstaltungen auch im September noch problematisch sein könnten.