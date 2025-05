Schluroff und Köster überragen bei Gummersbacher Gala

Rund zwanzig Minuten vor dem Ende nahm Göppingens Trainer Ben Matschke eine Auszeit und animinierte seine Spieler dazu, sich nicht komplett hängen zu lassen. Das half wenig: Schluroff, der unlängst beim VfL den Vertrag verlängerte, traf direkt nach einem Tor der Gäste zum 27:16. Die Partie war längst entschieden, nur die Höhe noch unklar. Beim 20:35 drohte FA zehn Minuten vor dem Ende ein zweistelliges Debakel. Das verhinderten die Gäste zwar, mussten aber letzt mit 24:41 eine empfindliche Niederlage einstecken.

TBV Lemgo Lippe siegt in Wetzlar

Auch der zweite NRW-Vertreter in der Handball-Bundesliga siegte am Mittwoch. Der TBV Lemgo Lippe setzte sich mit 26:20 (14:9) bei der HSG Wetzlar durch. Die Ostwestfalen stehen in der Tabelle weiterhin auf Rang sieben und damit einen Platz vor dem VfL Gummersbach. Der Abstand für beide Teams auf Europapokalplätze ist jedoch groß.

