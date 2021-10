Lemgo Lippe - THW Kiel 21:21 (10:9)

Der TBV Lemgo Lippe zeigte in der ersten Hälfte eine kämpferische Leistung. Zwar geriet die Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann zunächst 0:2 in Rückstand, sie arbeitete sich aber zurück, glich nach acht Minuten aus und erarbeitete sich schließlich gegen den Rekordmeister eine verdiente Führung. Mit einem 10:9 ging es in die Kabinen. Kiels Torhüter Niklas Landin verhinderte einen höheren Rückstand, er wehrte vier freie Würfe ab.

Das Spiel war auch in der zweiten Halbzeit lange ausgeglichen. Insbesondere die Torhüter parierten auf beiden Seiten diverse Großchanchen. Der TBV Lemgo Lippe führte 90 Sekunden vor dem Ende mit einem Treffer Vorsprung, ehe Kiel eine Minute vor dem Ende den Ausgleich erzielte.

Starker Auftritt von Torhüter Zecher

Mit dem Schlusssignal kam der THW zu einem letzten Abschluss, den Lemgos Torhüter Zecher aber stark parierte und so das Unentschieden für seine Mannschaft klar machte. Bei den Ostwestfalen war der erfolgreichste Torschütze Lukas Zerbe mit fünf Toren.

Am Dienstag wartet das nächste Spiel auf Lemgo Lippe: In der European League geht es gegen SL Benfica Lissabon. Am kommenden Sonntag trifft der TBV in der Liga im NRW-Duell auf GWD Minden.