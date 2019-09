Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Lemgo erwichte dabei den besseren Start und kam durch drei Tore in Folge zurück in die Partie. Zehn Minuten waren im zweiten Durchgang vorbei bis die Mindener wieder ausgleichen konnten. Im Anschluss wechselte die Führung fast sekündlich. Die Entscheidung fiel dann in der Schlussminute: Minden ging mit 32:31 in Führung und verwandelte einen Wurf ins leere Tor schließlich zum Endstand.

Trainer Carstens: "Sieg durch Nervenstärke"

Mindens Trainer Frank Carstens freute sich nach Spiel: " Der Sieg fühlt sich sehr gut an. Wir haben ein Spiel gesehen, dass in beide Richtungen hätte gehen können. Beide Teams lagen in verschiedenen Phasen in Führung. Nur wir haben zufällig am Ende geführt und deshalb gewonnen. Wir hatten mehr Potenzial, aber haben es nicht richtig auf den Platz bekommen. Lemgo hat ebenfalls eine sehr gute Leistung gezeigt und das hat uns ein wenig verunsichert. Aber am Ende haben wir durch mehr Nervenstärke gewonnen. "

