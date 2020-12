Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzte sich Minden zunächst mit vier Toren in Serie auf 7:3 ab und baute den Vorsprung auf 13:7 aus, ehe Leipzig kurz vor der Pause wieder auf 13:10 verkürzte. Mit knapp 44 Prozent gehaltener Bälle trieb GWD-Keeper Malte Semisch die Gäste immer wieder zur Verzeiflung, doch auch Leipzigs Torwart Joel Birlehm (41 Prozent) zeigte eine gute Leistung. Nach der Pause setzte Minden erneut mit drei Treffern in Serie ein Zeichen (16:10), und erneut kam Leipzig mit vier Treffern in Serie wieder heran (16:14). Doch Minden hielt dagegen und brachte den Sieg am Ende souverän über die Zeit.