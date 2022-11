Minden begegnete den Füchsen von Beginn an auf Augenhöhe, keines der beiden Teams konnte sich absetzen. In der 23. Minute sah Berlins Hans Lindberg nach einem Foul die Rote Karte. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit sorgten Berlins Milos Vujovic, Fabian Wiede und Nils Lichtlein (2) mit vier Toren in Serie für eine 15:11-Pausenführung der Gäste.

21 Mindener Tore nach der Halbzeitpause

In der 41. Minute verletzte sich dann auch Berlins Lindberg-Ersatz Valter Chrintz schwer am Knie und musste schmerzverzerrt auf einer Bahre aus der Halle getragen werden. Die Ostwestfalen kämpften sich wieder heran und glichen in der 47. Minute zum 21:21 aus. GWD war nun kaum zu bremsen: Bei den Gastgebern gelang fast alles, bei Berlin nichts mehr.

Carles Asensio Cambra (51.) brachte die Grün-Weißen erstmals mit drei Toren in Front. Berlin hielt mit Treffern von Lichtlein und Lasse Bredekjaer Andersson dagegen, ehe Philipp Ahouansou mit einem Doppelpack auf 27:24 stellte. Anschließend ließen sich die Mindener ihren ersten Saisonsieg nicht mehr nehmen.

BHC gewinnt Krimi gegen Wetzlar

Auch der Bergische HC gewann seine Partie gegen die HSG Wetzlar am späten Sonntagnachmittag mit 24:23 (12:9), schob sich durch den dritten Saisonerfolg auf Platz 13 vor und hielt den 15. Wetzlar auf Distanz.

Die Bergischen lagen lange in Führung, doch Wetzlars Jonas Schelker glich in der 55. Minute zum 21:21 aus. Eine Minute später sah Wetzlars Erik Schmidt die Rote Karte. In einer spannenden Schlussphase brachte Tomas Babak den BHC 42 Sekunden vor Spielende mit 24:23 in Führung, Schelker traf eine Sekunde vor der Schlusssirene nur den Pfosten.