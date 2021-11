HBL: Heimschlappe für GWD Minden - Lemgo gewinnt in Lübbecke

Die Mindener liefen in der Partie gegen Göppingen von Beginn an einem Rückstand hinterher. Am Ende einer torreichen ersten Spielhälfte war dieser beim 13:18 auf fünf Tore angewachsen.

Zehnte Liga-Schlappe für Minden

Mit 4:1-Toren in den ersten gut vier Minuten erwischten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel den besseren Start und blieben fortan in Schlagdistanz. In der 49. Minute kamen sie durch Niclas Pieczkowski sogar zum Anschlusstreffer - 26:27.