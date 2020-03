Lemgos Bjarki Mar Elisson (2.), der die Bundesliga-Torschützenliste anführt, traf von der Linksaußen-Position zum 1:0. Elisson (7.) war es auch, der nach einem Tempogegenstoß für die erste Zwei-Tore-Führung (5:3) sorgte. Jonathan Carlsbogard legte umgehend das 6:3 nach. Nordhorns Kreisläufer Toon Leenders (14.) sah nach einem Griff ins Gesicht von Andreas Cederholm die Rote Karte.

Mit schnellen und präzisen Pass-Stafetten spielte Lemgo die Abwehr der Niedersachsen immer wieder auseinander. Nordhorn kam etwas besser in die Partie, rannte aber dem Drei-Tore-Rückstand hinterher. In den letzten Minuten der ersten Hälfte spielte der TBV oft etwas zu kompliziert, was eine höhere Führung verhinderte. Elisson vergrößerte den Vorsprung per Siebenmeter (28./15:11) erstmals auf vier Treffer, zur Pause führte der TBV mit 16:13.

Lemgo dreht nach der Pause auf

Nach der Pause distanzierte Elisson (34.) die Nordhorner mit seinen Treffern acht und neun auf fünf Tore (19:14). Geier Sveinsson, Trainer der Niedersachsen, mahnte sein Team in einer Auszeit zur Ruhe. Offenbar mit Erfolg, denn im Anschluss verkürzten die Gäste mit einem 3:0-Lauf wieder auf zwei Tore (19:17/38.).

Doch Lemgo ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und konterte mit einem 4:0-Lauf (23:17/44.). Die Gäste kamen noch einmal auf zwei Tore heran (26:24/53.), doch der TBV brachte den Sieg sicher nach Hause.