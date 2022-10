13 Minuten kein Flensburger Treffer

Die Anfangsphase in Lemgo verlief zunächst ausgeglichen. Nach sechs Minuten konnten sich dann die Gäste durch einen Treffer von Emil Jakobsen erstmals mit zwei Tore absetzen. Doch das sollte der letzte Flensburger Treffer für einige Zeit sein. Der TBV verteidigte leidenschaftlich und hatte mit Kastelic einen überragenden Torhüter im Kasten. Satte 13 Minuten ließen die Hausherren keinen Flensburger Treffer mehr zu.

Der TBV nutzte das für eine 8:5-Führung, ehe Jakobsen per Siebenmeter den sechsten Flensburger Treffer erzielte. Die Lipper schafften es allerdings nicht, noch höher in Führung zu gehen, weil auch der TBV in der Offensive Chancen liegen ließ. Das sollte sich aber nicht rächen, weil die Defensive weiter sicher stand. Bis zum Halbzeitpfiff gelang Flensburg nur noch ein Treffer, sodass der TBV mit einer 11:7-Führung in die Pause ging.