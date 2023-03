Gummersbach behält die Nase vorn

Gegen den VfL Gummersbach kassierten Leipzigs Sime Ivic und Matej Klima schon in der Anfangsphase jeweils eine Zeitstrafe. In den ersten Minuten war Unruhe im Leipziger Spiel, was Gummersbach zu einer 6:3-Führung (7.) nutzte. Leipzig kam anschließend besser rein und drehte die Partie durch Simic (12./8:7). Doch der VfL blieb dran, Tilen Kodrin (18.) wendete das Blatt wieder zugunsten des VfL (12:11). Es blieb eng, nach zwei schnellen Toren nahm Leipzig eine 17:15-Führung mit in die Halbzeitpause.

Auch in der zweiten Hälfte konnte sich zunächst keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen, die Führung wechselte regelmäßig. Doch beim Stand vom 24:24 warfen Lukas Blohme, Jonas Stüber und Ole Pregler mit drei Treffern in Serie eine Drei-Tore-Führung heraus (50.). Nach einer Parade von Fabian Norsten baute Stüber (52.) die Führung auf vier Tore aus. Diese Führung ließ sich der VfL nicht mehr nehmen. Beste Gummersbacher Werfer waren Blohme und Julian Köster mit je sieben Treffern.

Für Gummersbach steht bereits am Sonntag (19 Uhr) das nächste Spiel gegen den THW Kiel an. Der TBV tritt am übernächsten Sonntag (9. April/16.05 Uhr) zum Ostwestfalen-Derby bei GWD Minden an.