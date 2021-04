Für den BHC war es das erste Spiel nach einer zweiwöchigen Corona-Quarantäne. Neben den Langzeitverletzten Yannick Fraatz und Maciej Majdzinski (beide Kreuzbandriss) mussten die Bergischen auch auf Tomas Babak, Csaba Szücs, Fabian Gutbrod, Tom Kare Nikolaisen und Sebastian Damm verzichten.

BHC kämpft sich zur Pause wieder ran

Nach drei Paraden von Kiels Torhüter Niklas Landin und zwei von seinem Gegenüber Christopher Rudeck erzielte Kiels Miha Zarabec nach knapp vier Minuten den ersten Treffer der Partie. Der BHC spielte seine Angriffe konzentriert aus und lieferte einen beherzten Auftritt ab, scheiterte beim Abschluss aber mehrfach am starken Landin.

Kiel zeigte sich mit seiner hohen individuellen Qualität zunehmend treffsicherer und setzte sich in der 13. Minute erstmals mit drei Toren ab (5:8). Wenn die Bergischen zu einem Treffer kamen, konterten die Norddeutschen meist umgehend. In der Schlussphase der ersten Hälfte ließ beim THW die Treffsicherheit etwas nach. Mit der Halbzeitsirene verkürzte Arnor Thor Gunnarsson den BHC-Rückstand per Siebenmeter auf zwei Treffer (14:16).

Ersatzgeschwächter BHC verliert Spiel in der Schlussphase

Auch nach der Pause lieferte der BHC den Kielern einen harten Kampf, Max Darj (36.) glich zum 18:18 aus. Doch mit zunehmender Spielzeit ließen bei den ersatzgeschwächten Löwen Kraft und Konzentration etwas nach. Der Treffer von Steffen Weinhold (43.) zum 21:24 brachte den THW wieder mit drei Toren in Front. Der BHC kassierte mehr Treffer durch die Mitte, was Hinze in einer Auszeit kritisierte.

Anschließend kamen die Bergischen gegen nun defensiver agierende Hausherren wieder besser ins Spiel, sodass Max Darj in der 48. Minute erneut ausgleichen konnte (25:25). In der Schlussphase zog Kiel das Tempo allerdings noch einmal an und feierte letztendlich einen verdienten Arbeitssieg.