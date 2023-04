Minden kämpft sich wieder heran

Die Mannschaften begannen nervös: Ballverluste, Fehlwürfe und Zeitstrafen gab es auf beiden Seiten. Philipp Ahouansou und Luka Sebetic brachten Minden zunächst mit 2:0 in Führung, ehe Hamm vier Tore in Serie warf. Die Gastgeber bauten ihre Führung auf vier Treffer aus (8:4/16.), nach dem 10:5 für Hamm durch Jan Von Boenigk (19.) waren es sogar fünf Tore - auch dank des starken ASV-Keepers Felix Hertlein. "Hinten machen wir nix" , kritisierte GWD-Trainer Frank Carstens in einer Auszeit.

Mats Korte von GWD Minden.

Anschließend spielte Hamm zwei relativ sichere Gegenstöße nicht konsequent zu Ende, sonst wäre die Führung noch höher ausgefallen. Stattdessen kam Minden in der Schlussphase der ersten Halbzeit besser in die Partie, drei Treffer in Folge brachten die Gäste wieder auf zwei Tore heran (11:9/27.). Zur Pause war der Vorsprung auf ein Tor geschmolzen (12:11).

GWD gleicht aus, Hamm setzt sich wieder ab

In der zweiten Halbzeit sorgte Mindens Sebetic (13:13/33.) für den Ausgleich. Die beiden Teams schenkten sich weiter nichts. Björn Zintel und Savvas bescherten Hamm aber in der 41. Minute wieder eine Drei-Tore-Führung (20:17).